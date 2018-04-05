У Києві чоловік пограбував сам себе та сів у тюрму

Чоловіка засуджено до трьох років позбавлення волі.

У Києві чоловік повідомив до поліції про те, що на нього скоїли напад та пограбували на 200 тисяч гривень. Однак в ході розслідування поліцейські з'ясували, що чоловік інсценував пограбування.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, історія розпочалася ще на початку минулого року у Печерському районі столиці.

Читайте такожУ Львові затримали зловмисників, що скоїли розбійний напад на магазин"До чергової частини надійшло повідомлення від киянина про те, що група невідомих чоловіків під погрозою травматичної зброї забрала понад 200 тисяч гривень. Потерпілий водій «Daewoo» пояснив, що до нього під’їхав автомобіль «Мерседес», звідки вийшов невідомий у масці та вистрілив у лобове скло та забрав пакет, де знаходилися 207 тисяч гривень, які належать його роботодавцю. Після скоєння злочину «Мерседес» зник", - розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 187 (розбій). В Ході розслідування поліція встановила, що чоловік заздалегідь спланував злочин. Підтвердженням стало відео з камер нагляду, які зафіксували подію.

Поліція закрила кримінальне провадження за статтею "Розбій" та відкрила два нових вже проти "постраждалого" киянина: за ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч. 2 ст. 384 (Завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України.

Вироком Печерського районного суду у місті Києві зловмисника засуджено до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, київський прокурор зіграв у телешоу на роздягання: зірвав куш, але отримав догану.