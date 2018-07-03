Ісус міг творити чудеса за допомогою коноплі

Британський дослідник переконаний, що син Господній був одним з перших в історії людства, хто виявив медичні властивості «травички».

Історик марихуани і журналіст Девід Бейненсток переконаний, що саме конопляна олія стоїть за біблійними «чудесами» Ісуса Хреста.

В інтерв’ю для таблоїда Daily Star він сказав: «Історичні записи доводять, що конопля була широко доступна в ті часи. Тогочасні люди повинні були знати, як її вирощувати і використовувати в медичних цілях».

«Не має нічого надзвичайного у в конопляній олії, яка використовується сьогодні і яка була доступна людям в часи Ісуса. Вся справа в концентрації коноплі в олії і проникнення її в організм через шкіру», - переконаний Бейненсток.

Читайте такожТаємних справ майстри: журналісти розказали про обряди екзорцизму – сеанси вигнання бісів (відео)

Він також стверджує, що у книзі «Вихід» розділ 30, вірші 22-25 розповідають про те, як правильно виготовити конопляну олію.

«Візьми найліпших пахощів: застиглої миррі 500 шекелів, пахучої кориці удвічі менше, тобто 250 шекелів, пахучого аїру 250 шекелів, касії 500 шекелів, а також гін оливкової олії. Це буле свята олія помазання», - йдеться в тексті Святого Письма.

Американський равин і дослідник Арі Каплан зауважив, що стародавній вираз «Keneh bosem», яке перекладають як «олія для помазання», за певними традиціями перекладається як «конопля». А польський антрополог Сула Бенет переконаний, що помилковий переклад «Keneh bosem» може брати свій початок з ранніх перекладів «Старого Заповіту», хоча в Талмуді слово вже згадується у формі «cannabos».

Читайте такожКатолицькі єпископи Канади виступили проти легалізації марихуани в країні

Професор класичної міфології Бостонського університету Карл Рук погоджується: «Не має сумнівів, що конопля відігравала помітну роль в іудаїзмі». Нагадуючи про наявність коноплі в церемоніальних оліях він додав: «Вочевидь, легка доступність і давня традиція використання коноплі в ранньому іудаїзмі могли неминуче перейти в християнські суміші».

Видання пише, що у Біблії також є епізод, де спосіб зцілення Ісуса нагадує сучасне лікування епілепсії із застосуванням конопляної олії. Як пише видання, йдеться про вірш 6:13 в Євангелії від Марка: «Виганяли багатьох бісів і багатьох хворих мазали олією і зцілювали».

«Деякі набожні люди тих часів, які не розуміли наукового підґрунтя і того, як це працює насправді, могли сприйняти таке лікування як чудо», - вважає Бейненсток.