Канадський сенат проголосував за легалізацію марихуани

Влада Канади зробили важливий крок до декриміналізації вживання марихуани, яку поки що в країні можна використовувати тільки в медичних цілях.

Верхня палата канадського сенату півроку розглядала законопроект, що дозволяє вживання марихуани. В результаті сенатори 56 голосами проголосували за її легалізацію, 30 сенаторів були проти.

У законопроект внесено кілька поправок, він повернутий до палати громад для повторного розгляду, пише Русская служба ВВС.

Розмови про легалізацію марихуани в Канаді йдуть давно. Сенат вважався головною перешкодою, оскільки консерватори в цьому законодавчому органі намагалися заблокувати законопроект.

Деякі поправки в законопроекті відображають їх позицію. Запропоновані, наприклад, більш жорсткі обмеження реклами марихуани, а також надання регіональній владі додаткових повноважень у контролі над вирощуванням конопель приватними особами.

Законопроект розділяє відповідальність між федеральною і регіональною владою. Федеральний центр буде регулювати виробництво, а рішення про те, як продавати марихуану і чи можна буде курити її в громадських місцях, буде ухвалювати місцева влада.

Канадцям у разі ухвалення закону дозволять вирощувати вдома до чотирьох рослин конопель. 30 грамів марихуани можна буде мати при собі для особистого користування.

У той же час тих, хто без ліцензії спробує продавати марихуану, чекають серйозні штрафи. Суворі покарання передбачено також для тих, хто дає її підліткам або водить машину під дією наркотику.

Читайте такожУ Мексиці легалізували марихуану для медичних і наукових цілей

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв декриміналізувати марихуану до цього літа.

Він вважає, що декриміналізація і регулювання обороту марихуани виведуть її з підпілля і дозволять владі краще контролювати її виробництво і споживання.

Це, в свою чергу, дозволять відгородити від неї дітей і позбавить доходу злочинців, що займаються нелегальною торгівлею марихуаною.

Крім того, як сподівається канадська влада, це знизить навантаження на поліцію та правосуддя і навіть дасть позитивний ефект в охороні здоров'я.

Трюдо пообіцяв легалізувати канабіс до літа. Якщо законопроект буде остаточно ухвалений, Канада стане першою країною "Великої сімки", де можна буде вживати марихуану в рекреаційних цілях.

Канадці, які споживають марихуану, особливо молодь, вже зараз знаходяться на одному з перших місць у світі.

Використання канабісу в медичних цілях тут було дозволено в 2001 році, його тут виготовляють за спеціальною ліцензією.

Легалізація марихуани залишається спірною темою. Ухвалена в 1961 році Єдина конвенція про наркотичних засобах, яку підписали 186 країн, допускає виробництво каннабіса, проте визначає конкретні заходи з контролю над виробництвом і обігом.