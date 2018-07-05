Федеріка і Могеріні: нардеп оконфузився у прямому ефірі (відео)

Нардеп від БПП не погодився з ведучою, яка сказала, що Федеріка Могеріні - це одна людина.

Народний депутат України від БПП Геннадій Ткачук оконфузився у прямому ефірі одного з українських телеканалів.

У розмові з Ткачуком нардеп Олег Осуховський заявив, що західні партнери критикують владу в Україні через корупцію.

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Відповісти на це нардеп від БПП спробував, процитувавши верховного представника ЄС з питань закордонних справ: "Вам не подобається, але пан Могеріні, а це представник європейської спільноти в Україні, наголошую, він заявив, що лише сліпий не може бачити змін, які зараз відбуваються в Україні".

Після цих слів ведуча зауважила, що йдеться про Федеріку Могеріні: "Це пані, не пан".

"Так, Федеріка - це пані. Але Могеріні сказав, що сьогодні в Україні йдуть тектонічні зрушення. Ну, я, може, переплутав, хто з них що сказав", - продовжив нардеп.

Ведуча знову наголосила, що Федеріка Могеріні – це одна людина. Та Ткачук з цим не погодився: "Ні-ні".

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