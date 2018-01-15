Конфуз у прямому ефірі: нардепа Вінника переплутали зі співаком (відео)

У понеділок, 15 січня, в ранковому прямому ефірі телеканалу NewsOne стався курйозний інцидент.

Ведучий програми "Ранок" Макс Назаров обмовився, коли представляв гостя, який приєдналася телефоном до ефіру, - народного депутата від БПП Івана Вінника, передає NewsOne.

Читайте такожВ ефірі радіостанції Збройних сил РФ пролунало "Слава Україні"

"Член Комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони, депутат від БПП Олег Вінник з нами на зв'язку. Вибачте, Іван Вінник. Іване, це сталося, я вас випадково назвав Олегом, прошу вибачення. З нами на зв'язку Іван Вінник", - виправився ведучий.

У свою чергу, в нардепа виявилося гарне почуття гумору. Він посміявся й додав: "Можливо, Олег вам більше подобається, тому ви мене так назвали".

Про ранковий курйозний випадок розповів і сам ведучий Назаров, прикріпивши відео з прямого ефіру. Також він зазначив, що дійсно любить творчість українського артиста Олега Вінника.

Раніше земляки поп-ідола української естради Олега Вінника розповіли про подробиці його минулого, які він старанно приховує.