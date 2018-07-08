Кіт увірвався в політичне інтерв'ю і став героєм мережі (відео)

Серйозний сюжет про політичну напруженість став інтернет-вірусом завдяки товариській тварині.

Польський історик і публіцист Єжи Таргальський давав інтерв'ю голландській телевізійній телекомпанії NTR, коли його кіт Лісіо вирішив поспілкуватися з господарем.

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Поки Таргальский на камеру розповідав, що всі сфери життя у Польщі досі контролюються людьми з колишньої держслужби безпеки, тварина поклала лапи на його руку, а потім вистрибнула на плечі і почала тертися об голову і вуха, передає TJourmal.

У соцмережах сюжет порівняли і роликом, що став вірусним навесні 2017 року, в якому в прямий ефір за участю експерта Бі-бі-сі увірвалися його власні діти.