Виступ експерта на Бі-бі-сі став хітом інтернету через втручання його дітей (відео)

16:31, 10 березня 2017
Курйози
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Серед інтернет-користувачів зростає популярність відеоролика з прямого ефіру Бі-бі-сі, на якому зафіксована раптова поява дітей експерта з політичної ситуації у Південній Кореї.

Діти додали у випуск новин трохи радості / Кадр з відео Бі-бі-сі

Доцент Пусанського національного університету Роберт Келлі коментував ситуацію у Південній Кореї, що склалася після імпічменту президента, коли в кімнату без запрошення увійшла його дочка, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Вона виявилася не єдиним порушником спокою у будинку експерта - за нею в кабінеті з'явилася ще одна дитина на ходунках.

В ситуацію втрутилася невідома жінка. Вона вивела дітей, які чинили слабкий опір. Після цього жінка закрила двері в кабінет, безуспішно намагаючись залишатися непоміченою в ефірі.

В результаті інциденту доцентові довелося двічі принести вибачення, а деякі книги з його столу опинилися на підлозі.

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Теги: #діти#ЗМІ