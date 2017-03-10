Виступ експерта на Бі-бі-сі став хітом інтернету через втручання його дітей (відео)

Доцент Пусанського національного університету Роберт Келлі коментував ситуацію у Південній Кореї, що склалася після імпічменту президента, коли в кімнату без запрошення увійшла його дочка, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Вона виявилася не єдиним порушником спокою у будинку експерта - за нею в кабінеті з'явилася ще одна дитина на ходунках.

This guest managed to keep his composure when his children interrupted his live @BBCWorld TV interview pic.twitter.com/3x5tgsVR8R — BBC News (World) (@BBCWorld) March 10, 2017

В ситуацію втрутилася невідома жінка. Вона вивела дітей, які чинили слабкий опір. Після цього жінка закрила двері в кабінет, безуспішно намагаючись залишатися непоміченою в ефірі.

В результаті інциденту доцентові довелося двічі принести вибачення, а деякі книги з його столу опинилися на підлозі.