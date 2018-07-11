Пристрасна парочка зайнялася сексом у студії київського радіо

За словами продюсера радіостанції, в учасника секс-вечірки вже була розмова з генеральним директором.

У мережі опублікували відео, на якому в студії київської радіостанції "Максимум" парочка пристрасно займається сексом.

Читайте такожУ Львові влаштували оголену фотосесію навпроти міськради (фото)

Про пікантну ситуацію на радіостанції на своїй сторінці у Facebook розповів продюсер радіостанції В'ячеслав Дьомін. За його інформацією, один з працівників "Максимуму" вирішив влаштувати побачення просто у студії.

"Все банально: співробітник радіостанції вирішив влаштувати у студії "Радіо Максимум" побачення. Дізналися ми про це з "Фейсбука". Якась "добра" людина виклала відео з камери спостереження. Напевно, позаздрила цьому приємному, але не дуже довгому побаченню", − написав Дьомін.

Як повідомляв УНІАН, у Львові на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка пара зайнялася сексом на даху багатоповерхівки.