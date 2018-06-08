У центрі Львова пристрасна парочка зайнялася сексом на даху багатоповерхівки й потрапила на відео (18+)

За кадром залишилися ще яскравіші моменти, однак щойно коханці помітили глядачів, одразу втекли.

У Львові на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка пара зайнялась сексом на даху багатоповерхівки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила група To Lwów, kuЯwa, розмістивши відповідне відео.

"Звідти відкривається прекрасний вид на старий Львів, однак цій молодій парочці явно не до нього. Кажуть, поза кадром залишилися ще яскравіші моменти, однак щойно коханці запримітили глядачів, одразу втекли", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у перший день роботи колеса огляду в російському Ярославлі, відкритого на день міста, в одній з кабінок пара зайнялася сексом. Інші відвідувачі атракціону зняли це на відео.