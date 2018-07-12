"По-багатому": на Харківщині для чиновника застелили землю килимом (фото)

Місце для виступу чиновника посеред вулиці застелили великим килимом.

Для заступника голови Харківської обладміністрації Євгена Шахненка в одному із сіл постелили на землі килим, на якому він стояв під час виступу.

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"Вибачте, але назву придумайте самі", - написав у підписі під фото із Шахненком депутат Харківської обласної ради Дмитро Балух на своїй сторінці у Facebook.

Користувачі активно коментують пост, більшість пише про "совковість" ситуації: "Килим-літак у світле європейське майбутнє", "Реклама килимів?", "Жлобстайл", "По-багатому", "Слуга народу", "Викликали на килим".

Зазначається, що Шахненко приїжджав на урочистий захід, присвячений запуску газопроводу у декількох селах.

Раніше у Мінську в дворі одного з будинків на вулиці Тургенєва помітили "килимопарковку" - одне авто постійно стоїть на килимі.