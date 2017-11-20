У Мінську помітили водія-"аладдіна" - паркується на килимі (фото)

У Мінську у дворі одного з будинків на вулиці Тургенєва розмістилася "килимопарковка". Як видно на фото, одне авто стоїть на килимі.

"Люди тут же почали жартувати: мовляв, кому потрібно елітне місце на парковці? Сміялися, що раз район у нас елітний, то й місця позначають інтелігентно — не якими-небудь покришками або стільцями", - розповіла Onliner.by мешканка будинку.

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До вечора стало вільно, але на килим своє авто ніхто не ставить. "Ймовірно, люди вважають, що власник килима після може висунути претензії", — припустила читачка видання.

До речі, подібний випадок паркування у столиці Білорусі вже фіксували цієї осені — тоді килим постелили під "Запорожець".

Як повідомляв УНІАН, жителя російського Новосибірська оштрафували на 6,7 тисячі рублів за управління літаючим автомобілем.