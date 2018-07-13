Пес "заспівав" на талант-шоу - підкорив журі та глядачів (відео)

Пес однією своєю появою викликав захоплення в журі шоу талантів.

Ретривер Оскар взяв участь в американському шоу America's Got Talent.

Собака провив пісню під акомпанемент піаніно, на якому грала його власниця Пем. Фрагмент шоу опублікований на YouTube-каналі America's Got Talent.

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У журі були приємно здивовані здібностями собаки. За їхніми словами, саме цього не вистачало шоу довгі роки. Оскар та його власниця пройшли до наступного етапу.

На думку головного судді конкурсу, Пем потрібно навчитися краще грати на музичному інструменті.

Раніше цуценя англійського бульдога відмовився веселитися з іншими собаками в тренувальному центрі і стало зіркою мережі.