"Знову на табуретку ставав?": у мережі висміяли фото Путіна
Зріст президента РФ Володимира Путіна в черговий раз став приводом для глузувань. Так, на фото з президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович Путін виглядає вищим за неї, хоча насправді все навпаки.
Фото були опубліковані в офіційному Twitter Кремля.
За офіційно заявленим даним, зріст президента РФ дорівнює 170 сантиметрам (хоча в реальності значно нижче), а зріст Грабар ― 173 сантиметри. Однак на фото Путін виглядає значно вище президента Хорватії.
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Користувачі мережі "оцінили" майстерність фотографа і висміяли знімок.
"Знову на табуретку ставав?", "Високий у нас президент, виявляється", "Він як у казці, спочатку з'їдає з одного боку гриба - і збільшується, потім з іншого боку - і здувається", - жартують користувачі.
Як повідомляв УНІАН, на закритті ЧС-2018 під час проливного дощу парасолька дістався тільки Путіну.