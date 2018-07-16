"Щоб ботокс не поплив": на закритті ЧС-2018 парасолька дісталася тільки Путіну (фото)

Глядачі трансляції почали жартувати про особливе становище Путіна і єдину парасольку на всю Росію.

У неділю в Росії завершився Чемпіонат світу з футболу. На стадіоні в цей день були присутні президент Росії Володимир Путін, а також президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович, чиї команди вийшли у фінал. Всі троє (а також президент ФІФА Джанні Інфантіно) після фінального свистка вийшли на поле, щоб нагородити футболістів.

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Однак у цей момент раптово пішов сильний дощ і єдину парасольку, звісно ж, розкрили над Путіним.

Як пише Meduza, через кілька хвилин парасольки винесли всім, але цього вистачило, щоб глядачі трансляції почали жартувати про особливе становище Путіна і єдину парасольку на всю Росію.

"Під час дощу, щоб грим не розмило і ботокс не поплив, парасолька була тільки над Путіним", - написав український політолог Олексій Голобуцький.

Єдиний парасолька — над Путіним. А гості нехай мокнуть pic.twitter.com/cUeaUTs0gc — Kirill Artemenko (@be_art) 15 липня 2018 р.

Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx — max seddon (@maxseddon) 15 липня 2018 р.

Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl — Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 липня 2018 р.

Got to love Putin being shielded by enormous umbrella while Macron getting completely soaked pic.twitter.com/fvctH7ZBAV — Shaun Walker (@shaunwalker7) 15 липня 2018 р.

So how many umbrella should we bring



Putin: just one they didn't let us win, let them soak #FRACROpic.twitter.com/qtSGZNgVuN — Fresh Prince (@iamwytunes) 15 липня 2018 р.

In Mother Russia only Putin gets an umbrella pic.twitter.com/oGrnRIxJnE — Katy Tur (@KatyTurNBC) 15 липня 2018 р.

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