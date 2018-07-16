"Щоб ботокс не поплив": на закритті ЧС-2018 парасолька дісталася тільки Путіну (фото)

08:48, 16 липня 2018
Курйози
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Єдиний парасольку, зрозуміло, розкрили над Путіним / Twitter Roberto Aram Ferdman

У неділю в Росії завершився Чемпіонат світу з футболу. На стадіоні в цей день були присутні президент Росії Володимир Путін, а також президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович, чиї команди вийшли у фінал. Всі троє (а також президент ФІФА Джанні Інфантіно) після фінального свистка вийшли на поле, щоб нагородити футболістів.

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Однак у цей момент раптово пішов сильний дощ і єдину парасольку, звісно ж, розкрили над Путіним.

Як пише Meduza, через кілька хвилин парасольки винесли всім, але цього вистачило, щоб глядачі трансляції почали жартувати про особливе становище Путіна і єдину парасольку на всю Росію.

"Під час дощу, щоб грим не розмило і ботокс не поплив, парасолька була тільки над Путіним", - написав український політолог Олексій Голобуцький.

Як повідомляв УНІАН, раніше дружину Тігіпко висміяли за дивний наряд на відкритті Одеського кінофестивалю.

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Теги: #Путін#ЧМ-2018