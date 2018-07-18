Пес поцупив у господаря камеру, записав свою втечу на відео і "підірвав" мережу

За кілька днів смішний ролик набрав майже 2 мільйони переглядів.

В Австралії пес на ім'я Кобі поуцпив у свого господаря камеру GoPro і зняв свою втечу. Запис набрав вже майже 2 мільйони переглядів.

Кумедне відео опублікував господар собаки Даніель, пише Daily Mail.

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Як повідомляє видання, чоловік грав з собакою на задньому дворі, але в якийсь момент він вирішив вихопити селфі-палицю з прикріпленою до неї камерою GoPro і почав тікати.

Господар наздогнав пса лише через 20 хвилин і забрав камеру.

Пізніше він опублікував фрагмент відео на Facebook, і за кілька днів ролик набрав майже 2 мільйони переглядів і 62 тисячі лайків. Перепостили його 42 тисячі разів.

Як повідомляв УНІАН, раніше собака "заспівала" на талант-шоу і підкорила журі і глядачів.