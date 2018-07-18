Мережу розсмішила реакція Трампа на "факти" Путіна (відео)
Відео: Настя TV
В інтернеті з'явилося відео зі спільної прес-конференції президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, на якому користувачів потішила реакція останнього на слово глави РФ "факти".
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"Ми повинні спиратися не на поточні політичні інтереси, а на факти" (йдеться про докази "російського сліду" на виборах у США - Ред.)", - заявив Путін.
І після вимовленого Путіним слова "факти" Трамп різко повертається до нього і пильно придивляється. У мережі припустили, що у словах російського президента глава США міг почути мат англійською.
Раніше в мережі звернули увагу на вираз обличчя дружини президента США Дональда Трампа Меланії після рукостискання з главою РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі.