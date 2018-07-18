Мережу розсмішила реакція Трампа на "факти" Путіна (відео)

У мережі припустили, що в словах Путіна Трамп міг почути мат англійською.

Відео: Настя TV

В інтернеті з'явилося відео зі спільної прес-конференції президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, на якому користувачів потішила реакція останнього на слово глави РФ "факти".

Читайте також"Нести всіляку пургу": художник влучною карикатурою висміяв Трампа (фото)

"Ми повинні спиратися не на поточні політичні інтереси, а на факти" (йдеться про докази "російського сліду" на виборах у США - Ред.)", - заявив Путін.

І після вимовленого Путіним слова "факти" Трамп різко повертається до нього і пильно придивляється. У мережі припустили, що у словах російського президента глава США міг почути мат англійською.

Раніше в мережі звернули увагу на вираз обличчя дружини президента США Дональда Трампа Меланії після рукостискання з главою РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі.