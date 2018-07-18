Увага на вираз обличчя: Меланія Трамп не змогла приховати емоцій після рукостискання з Путіним (відео)

У мережі з'явилося нове смішне відео із зустрічі Трампа і Путіна.

У мережі звернули увагу на вираз обличчя дружини президента США Дональда Трампа Меланії після рукостискання з главою РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі.

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Як можна побачити на опублікованому відео, Меланія з усмішкою потискає Путіну руку, а потім вираз її обличчя різко змінюється. "Схоже, вона подивилася в очі злу", - пишуть у мережі.

Раніше в мережі висміяли "спецвзуття" президента Росії Володимира Путіна під час його зустрічі з главою США Дональдом Трампом. Перший пішов на хитрість через те, що зріст Трампа - 190 см.