Путіна і Трампа "схрестили" на обкладинці Time (фото)

Новий номер журналу Time з Путіним і Трампом в одному обличчі на обкладинці вийде 30 липня.

Американський журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій зображено обличчя з рисами президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Читайте такожЗлий Путін на танку: журнал Charlie Hebdo висміяв Чемпіонат світу в Росії (фото)

На зображенні - зачіска глави РФ й овал обличчя американського президента. На обкладинці можна побачити лише заголовок: "Криза саміту".

Варто зазначити, що йдеться про реакцію на зустріч тет-а-тет Трампа і Путіна, яку вони провели у Гельсінкі 16 липня.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори в президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів та республіканців. Після повернення до США він заявив, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США в 2016 році.