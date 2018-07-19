Росія продовжує приховані операції проти США – директор ФБР

Росія досі продовжує займатися злочинними діями, наголосив керівник ФБР.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Росія продовжує використовувати дезінформацію, пропаганду та приховані операції, спрямовані на те, щоб посіяти розбрат у Сполучених Штатах.

Виступаючи на відкритті Аспенського форуму з безпеки в штаті Колорадо 18 липня, Рей підтримав висновок американських спецслужб про втручання Москви в президентські вибори 2016 року і відкинув заяви президента Росії Володимира Путіна, що його країна непричетна до таких дій, передає "Радіо Свобода".

"Точка зору розвідувальної спільноти не змінилася. Моя точка зору не змінилася", – вказав директор ФБР.

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Він також відкинув пропозицію Путіна про обмін можливостями здійснити слідчі дії. Путін пропонує надати американським прокурорам доступ до 12 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори 2016 року, якщо російським прокурорам, які переслідують критика Кремля Вільяма Браудера, дозволять допитати кількох американців.

Білий дім заявив, що розглядає цю ідею, але Рей відкинув її.

"Це, безумовно, не є пріоритетом у нашому переліку методів розслідування. Росія досі продовжує займатися злочинними діями", – зазначив керівник ФБР.

У Держдепартаменті також назвали «абсурдною» ідею обміну слідчими групами, оскільки американський суд уже відхилив звинувачення Росії проти Браудера, і російська влада знає позицію США з цього питання.

Після спільної з Путіним прес-конференції в Гельсінкі 16 липня Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.