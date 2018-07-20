У Техасі пожежники двічі гасили чіпси, а потім утопили їх

На фабриці експериментували з новими способами позбавлення від відходів, але щось пішло не так.

Мимовільне загоряння кукурудзяних чіпсів стало причиною пожежі на фабриці в американському місті Остін, повідомила місцева пожежна служба в Facebook. "Ви прочитали правильно. Мимовільне загоряння. Кукурудзяних чіпсів", - наголошується в повідомленні.

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Вогонь охопив фасад будівлі і кілька ящиків з відходами виробництва. Інцидент повторився через кілька днів, і пожежникам довелося повертатися.

На фабриці експериментували з новими способами позбавлення від відходів, що виникають при виробництві чіпсів, але щось пішло не так, зазначили пожежники. У підсумку пожежники втопили всі коробки з відходами, щоб уникнути ризику нового спалаху.

"Кукурудзяні чіпси відіграють важливу роль для місцевого бізнесу. І ми їх сприймаємо серйозно, тому що з ними ми споживаємо таку важливу їжу, як чилі кон кесо, соус сальса, начо і інші всілякі смаколики, такі необхідні техасцям для повноцінного життя та комфорту. Так що уявіть наше хвилювання, коли нас викликали на пожежу через вогонь на фабриці з виробництва кукурудзяних чіпсів. І не один раз, а двічі!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецькій області пожежники виїхали на хибний виклик, а згодом виявили, що їхню частину обікрали.