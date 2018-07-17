На Донеччині пожежники виїхали на хибний виклик, а згодом виявили, що їхню частину обікрали

Протягом доби в ході оперативно-розшукових заходів було затримано двох підозрюваних, які саме планували позбутися викраденого.

У Костянтинівці Донецької області зловмисники пограбували пожежну частину. Для цього вони здійснили хибний виклик про пожежу.

Як повідомляє поліція, рятувальники у повному складі виїхали на виклик, однак при прибутті з’ясувалося, що він хибний. Повернувшись на місце дислокації, наряд виявив відсутність майна на загальну суму 45 тисяч гривень. Пожежники повідомили про це поліції.

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Протягом доби в ході оперативно-розшукових заходів було затримано двох підозрюваних, які саме планували позбутися викраденого. Ними виявилися місцеві мешканці 27 та 42 років. Старший з дуету вже притягувався до кримінальної відповідальності, "хитрий" план розробив саме він.

За вказаним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка, вчинена групою осіб» Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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