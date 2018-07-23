Собака випадково наспівав пісню Брітні Спірс й став зіркою мережі (відео)
14:19, 23 липня 2018Курйози
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3-секундний запис з талановитим псом захопив користувачів мережі.
Собака заспівала пісню Брітні Спірс
Американець Метт і його собака Райлі вирушили на прогулянку, де тварина стала підвивати - і в результаті випадково наспівала пісню Брітні Спірс Toxic.
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Власник собаки зняв виття на відео і, прослухавши кілька разів, впізнав у ньому Toxic. Потім Метт опублікував ролик в Twitter, поцікавившись у користувачів, чи не нагадує їм скавучання Райлі пісню Брітні Спірс.
Раніше ретривер Оскар взяв участь в американському шоу America's Got Talent. Собака провив пісню під акомпанемент піаніно, на якому грала його власниця Пем.
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