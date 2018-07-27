Собака приєднався до танцювального челенджу і, схоже, переміг (відео)

У челенджі взяла участь тварина Супра.

Бордер-коллі на прізвисько Супра з Техасу приєднався до челленджу з танцями біля машини, що рухається, під пісню американського репера Дрейка In My feelings.

Причому, як можна побачити в ролику, собака не тільки танцює, а ще й їде за автомобілем на самокаті.

Читайте такожВласник підмовив пса пограбувати дружину й зняв все на відео

Так, на початку липня у репера Дрейка вийшов кліп на пісню In My Feelings, в якій він освідчується своїй колишній подрузі Кікі. Однак перформанс виконавця здався фанатам беземоційним, що вони вирішили йому допомогти, запустивши флешмоб, в якому люди з усього світу показували, як Дрейку насправді слід поводитися в цьому відео, передає Medialeaks.

З часом флешмоб перетворився на челлендж. Фанати стали не просто танцювати: вони вискакували з машин прямо на ходу, намагаючись продовжити рух у танці.

Раніше американець Метт і його собака Райлі вирушили на прогулянку, де тварина стала підвивати - і в результаті випадково наспівала пісню Брітні Спірс Toxic.