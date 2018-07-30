Викрав камеру та відзняв втечу: грайливий собака із ракеткою для пінг-понгу підкорив Мережу (відео)

21:03, 30 липня 2018
Курйози
280 0
Відео миттєво стало вірусним / скріншот відео ТСН

Читайте такожСобака випадково наспівав пісню Брітні Спірс й став зіркою мережі (відео)

Як йдеться у сюжеті ТСН, у США пес викрав камеру та випадково відзняв свою втечу. Грайливий собака Бонні бавився зі своїм хазяїном на задньому подвір`ї та раптом пес вихопив ракетку для пінг-понгу і почав тікати світ за очі.

Чотирилапий крадій заручився підтримкою своїх братів. Та носився стрімголов доти, доки його не спіймав чоловік. Врешті-решт виявилося, що це була звичайна гра. А камеру хазяїн заздалегідь причепив до ракетки.

 Відео миттєво стало вірусним, набравши близько п'яти мільйонів переглядів. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відео#пес