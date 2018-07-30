Викрав камеру та відзняв втечу: грайливий собака із ракеткою для пінг-понгу підкорив Мережу (відео)

Чотирилапий крадій Бонні заручився підтримкою своїх братів та носився стрімголов доти, доки його не спіймав чоловік.

Собака став зіркою Інтернету після того, як викрав камеру хазяїна та відзняв свою втечу.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, у США пес викрав камеру та випадково відзняв свою втечу. Грайливий собака Бонні бавився зі своїм хазяїном на задньому подвір`ї та раптом пес вихопив ракетку для пінг-понгу і почав тікати світ за очі.

Чотирилапий крадій заручився підтримкою своїх братів. Та носився стрімголов доти, доки його не спіймав чоловік. Врешті-решт виявилося, що це була звичайна гра. А камеру хазяїн заздалегідь причепив до ракетки.

Відео миттєво стало вірусним, набравши близько п'яти мільйонів переглядів.