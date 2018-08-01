Водій маршрутки за кермом дивився порно (відео)

На екрані смартфона у водія маршрутки йшов порнофільм.

У місті Алмати (столиці Казахстану) водій одного з маршрутних таксі дивився порнофільм безпосередньо за кермом.

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Відео було опубліковано на каналі Life Shot месенджера Telegram, передає Главред.

У ролику чітко видно, що чоловік поставив смартфон, на екрані якого йшов порнофільм, прямо на приладову панель.

На даний момент невідомо, чи використовувалося якесь покарання відносно водія-любителя "полунички".

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