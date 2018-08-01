Водій маршрутки за кермом дивився порно (відео)

09:47, 01 серпня 2018
Курйози
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Водій маршрутки дивився порно під час руху

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Відео було опубліковано на каналі Life Shot месенджера Telegram, передає Главред.

У ролику чітко видно, що чоловік поставив смартфон, на екрані якого йшов порнофільм, прямо на приладову панель.

На даний момент невідомо, чи використовувалося якесь покарання відносно водія-любителя "полунички".

Раніше УНІАН повідомляв, що хакери зламали інформаційне табло на залізничному вокзалі Юніон-Стейшн у Вашингтоні і транслювали порнографічні ролики.

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Теги: #маршрутка#порно