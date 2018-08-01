П'яна слідча в Одесі спричинила ДТП та влаштувала стриптиз (фото, відео)

15:48, 01 серпня 2018
Курйози
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В Одесі п'яна слідча спричинила ДТП / фото Дмитро Кравчук

Сьогодні в Одесі за фактом дорожньо-транспортної події за участю нетверезої співробітниці поліції, яка на автомобілі врізалася в припарковану машину, розпочато службову перевірку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні вночі на 1-й станції Люстдорфської дороги.

Автомобіль Nissan під керуванням працівниці одного з міських відділів поліції зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

фото Дмитро Кравчук

«Згідно з результатами перевірки на алкотестері водій Nissan перебувала в стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з незгодою жінки з висновками тестування воно спрямоване на додаткове медичне обстеження», - повідомили в головному управлінні.

Стосовно порушниці складено протоколи за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) і 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час проведення слідчих процедур затримана поводилася агресивно та задирала спідницю / фото Дмитро Кравчук

Крім того, за даним фактом призначено службову перевірку. За її результатами буде ухвалено рішення про притягнення співробітниці поліції до дисциплінарної відповідальності.

За деякими даними, жінка-водій - підполковник, слідчий Приморського відділу поліції Наталія Маришева. В її крові було виявлено 2,23 проміле алкоголю (норма не більш ніж 0,2 проміле), а при проведенні слідчих процедур жінка поводилася агресивно.

Як написав на своїй сторінці у Facebook очевидець події Дмитро Кравчук, коли він намагався дізнатися результати обстеження, затримана почала нанього кричати та задирати спідницю.

Як повідомляв УНІАН, у Києві п'яний водій пошкодив 7 машин і заснув у патрульному автомобілі.

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Теги: #ДТП#поліцейські#п'яний за кермом