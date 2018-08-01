П'яна слідча в Одесі спричинила ДТП та влаштувала стриптиз (фото, відео)

За результатами експертизи, в крові жінки-водія було виявлено 2,23 проміле алкоголю (норма не більш ніж 0,2 проміле), а при проведенні слідчих процедур вона поводилася агресивно та задирала спідницю.

Сьогодні в Одесі за фактом дорожньо-транспортної події за участю нетверезої співробітниці поліції, яка на автомобілі врізалася в припарковану машину, розпочато службову перевірку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні вночі на 1-й станції Люстдорфської дороги.

Автомобіль Nissan під керуванням працівниці одного з міських відділів поліції зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

«Згідно з результатами перевірки на алкотестері водій Nissan перебувала в стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з незгодою жінки з висновками тестування воно спрямоване на додаткове медичне обстеження», - повідомили в головному управлінні.

Стосовно порушниці складено протоколи за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) і 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, за даним фактом призначено службову перевірку. За її результатами буде ухвалено рішення про притягнення співробітниці поліції до дисциплінарної відповідальності.

За деякими даними, жінка-водій - підполковник, слідчий Приморського відділу поліції Наталія Маришева. В її крові було виявлено 2,23 проміле алкоголю (норма не більш ніж 0,2 проміле), а при проведенні слідчих процедур жінка поводилася агресивно.

Як написав на своїй сторінці у Facebook очевидець події Дмитро Кравчук, коли він намагався дізнатися результати обстеження, затримана почала нанього кричати та задирати спідницю.

Як повідомляв УНІАН, у Києві п'яний водій пошкодив 7 машин і заснув у патрульному автомобілі.