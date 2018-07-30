У Києві п'яний водій пошкодив 7 машин і заснув у патрульному автомобілі

Водій намагався втекти, але очевидці затримали його до приїзду поліції.

У неділю, 29 липня, п'яний водій Honda Accord з "єврономерами" влаштував масштабну аварію біля київського торгово-розважального центру Dream Town на Оболоні.

Як повідомляє Інформатор, за словами поліцейських, водій рухався у бік станції метро «Оболонь» і врізався у припаркований біля узбіччя автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло на Volkswagen Passat, який рухався в сусідній смузі, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ Dream Town. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями.

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Водій Honda перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння та намагався втекти з місця події, проте місцеві жителі затримали його до приїзду поліції. У чоловіка при собі не було водійського посвідчення. Чоловік пройшов тест на драгері, який показав 2,92 проміле.

Водій Honda заснув у машині патрульних поліцейських. У чоловіка при собі не було водійського посвідчення. Коли його розбудили, він розповів, що ДТП сталося через те, що він йшов від зіткнення з дітьми, які перебігали дорогу. Однак очевидці повідомили, що в момент аварії поблизу ніяких дітей не було.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за півроку з вини п'яних водіїв сталося понад 2 тисяч ДТП.