"Це що таке?": у мережі висміяли фото з постарілим Путіним

У мережі пишуть, що такого Путіна ви ще точно не бачили.

Користувачі мережі висміяли нове фото президента Росії Володимира Путіна. На ньому він має дуже постарілий вигляд.

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Знімком у Twitter поділився користувач Максим Мирович. "О, дивіться, нового Путіна підвезли. Такого ви ще точно не бачили", - написав він.

"Він як гібрид Путіна і Горбачова", "Це що таке?", "Трупні плями нібито", "Від спеки ботокс потік", "Та це ж Безруков!", "Це п'ятий або шостий вже?", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в окупованому Криму "засвітилися" "два різні" Путіни.