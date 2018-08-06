В окупованому Криму "засвітилися" "два різні" Путіни (фото)

12:26, 06 серпня 2018
Курйози
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Путін побував в окупованому Криму / фото facebook.com/aleksej.golobuckij

Це помітив політтехнолог Олексій Голобуцький і написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото глави РФ.

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"У суботу в Криму практично одночасно "засвітилися" два різні Путіни: один - в церкві, інший - у театрі, на оперному фестивалі в Херсонесі", - йдеться в його повідомленні.

"Розплодилися гади... Цікаво, як їх будуть ховати? Оптом у братській могилі?", "Нових двійників наробили", "Справжній - мироточить...", - пишуть коментатори під фото.

Раніше користувачів мережі розсмішило нове фото президента Росії Володимира Путіна на Валаамі.

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Теги: #Крим#фото#Володимир Путін