У Берліні через секс-іграшку закривали частину аеропорту

При просвічуванні багажу секс-іграшка здалася правоохоронцям підозрілою.

Секс-іграшка в багажі одного з пасажирів спричинила переполох в одному з терміналів аеропорту Берлін-Шенефельд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Morgenpost.

Інцидент стався в першій половині дня у вівторок. Під час рутинного просвічування багажу служба безпеки виявила підозрілий предмет і через короткий час поліція повідомила про закриття частини терміналу D.

Пасажирів при цьому попросили зачекати на вулиці.

Через годину стало відомо про відсутність загрози і про те, що причиною затримки в роботі була секс-іграшка одного з пасажирів. Аеропорт повернувся до звичного режиму роботи.

Як повідомляв УНІАН, найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали після несанкціонованого проникнення людини у зону безпеки.