У Берліні через секс-іграшку закривали частину аеропорту

20:07, 07 серпня 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Morgenpost.

Інцидент стався в першій половині дня у вівторок. Під час рутинного просвічування багажу служба безпеки виявила підозрілий предмет і через короткий час поліція повідомила про закриття частини терміналу D.

Пасажирів при цьому попросили зачекати на вулиці.

Через годину стало відомо про відсутність загрози і про те, що причиною затримки в роботі була секс-іграшка одного з пасажирів. Аеропорт повернувся до звичного режиму роботи.

Як повідомляв УНІАН, найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали після несанкціонованого проникнення людини у зону безпеки.

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Теги: #аеропорт#Німеччина#Берлін#секс-іграшки