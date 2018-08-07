У Берліні через секс-іграшку закривали частину аеропорту
20:07, 07 серпня 2018Курйози
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При просвічуванні багажу секс-іграшка здалася правоохоронцям підозрілою.
Ілюстрація / REUTERS
Секс-іграшка в багажі одного з пасажирів спричинила переполох в одному з терміналів аеропорту Берлін-Шенефельд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Morgenpost.
Інцидент стався в першій половині дня у вівторок. Під час рутинного просвічування багажу служба безпеки виявила підозрілий предмет і через короткий час поліція повідомила про закриття частини терміналу D.
Пасажирів при цьому попросили зачекати на вулиці.
Через годину стало відомо про відсутність загрози і про те, що причиною затримки в роботі була секс-іграшка одного з пасажирів. Аеропорт повернувся до звичного режиму роботи.
Як повідомляв УНІАН, найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали після несанкціонованого проникнення людини у зону безпеки.
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