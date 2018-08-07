Із найбільшого аеропорту Німеччини поліція частково евакуювала людей

В аеропорту повідомили, що інцидент суттєво вплине на графік авіарейсів.

Найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали після несанкціонованого проникнення людини у зону безпеки.

Про це повідомив речник федеральної поліції Німеччини Реза Ахмарі у приміщенні самого аеропорту, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

На даний момент ще не завершено перевірку безпекової зони аеропорту на наявність потенційних загроз, тому правоохоронці прийняли рішення зупинити посадку пасажирів.

Авіакомпанія Lufthansa, для якої Франкфурт є базовим аеропортом, повідомила, що посадку на рейси зупинено на рівнях A та Z у терміналі 1.

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Як повідомляє Bild, йдеться про проникнення дорослого з дитиною. Мотиви наразі не відомі.

В аеропорту повідомили, що інцидент суттєво вплине на графік авіарейсів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня поліція евакуювала термінал в аеропорті Мюнхена, де також у зону безпеки безконтрольно проникла жінка.

Зокрема, у суботу, 28 липня, поліція отримала повідомлення про те, що невідома жінка пройшла в зону безпеки другого терміналу аеропорту без необхідного для цього контролю. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані. Загалом, скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тис. пасажирів.

В результаті понад 700 пасажирів змушені були ночувати в аеропорту, ще сотні розмістилися в готелях.

Аеропорт Мюнхена - другий за завантаженістю повітряний порт Німеччини. Федеральна поліція Баварії повідомила, що жінку, яка спричинила хаос в аеропорту знайшли та ідентифікували. Чи очікує її якесь покарання не повідомляється.