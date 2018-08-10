З британської прем’єрки кепкують у Мережі через незграбний реверанс перед принцом (відео)

Глава уряду Великої Британії вже не вперше дивує громадян країни дивними присіданнями, адже саме так вона зазвичай вітає всіх членів королівської родини.

Британська прем’єр-міністр Тереза Мей потрапила в кумедну ситуацію через незграбність.

Як йдеться в сюжеті ТСН, вона розсмішила користувачів Мережі своїм недоладним реверансом.

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Під час урочистих заходів до 100-річчя битви при Ам'єні, Мей присіла так, що її голова порівнялася з талією принца Вільяма. Частина юзерів через це порівняли прем’єрку з жирафом та динозавром, тоді як інші навпаки – похвалили за гарну розтяжку та атлетичність.

Глава уряду Великої Британії вже не вперше дивує громадян країни дивними присіданнями, адже саме так вона зазвичай вітає всіх членів королівської родини. Водночас, інтернет-спільнота дивується, чому досі ніхто не навчив прем'єрку робити це дещо елегантніше.

Раніше незграбними реверансами відзначалася герцогиня Йоркська Сара – матір принцес Євгенії та Беатріс і колишня дружина принца Ендрю. У неї не найкращі стосунки з королевою Єлизаветою II. Можливо, з цієї причини її реверанс на адресу королеви виглядає так комічно.