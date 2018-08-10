З британської прем’єрки кепкують у Мережі через незграбний реверанс перед принцом (відео)

05:37, 10 серпня 2018
Курйози
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Частина юзерів порівняли прем’єрку з жирафом та динозавром / скріншот відео ТСН

Як йдеться в сюжеті ТСН, вона розсмішила користувачів Мережі своїм недоладним реверансом.

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Під час урочистих заходів до 100-річчя битви при Ам'єні, Мей присіла так, що її голова порівнялася з талією принца Вільяма. Частина юзерів через це порівняли прем’єрку з жирафом та динозавром, тоді як інші навпаки – похвалили за гарну розтяжку та атлетичність.

Глава уряду Великої Британії вже не вперше дивує громадян країни дивними присіданнями, адже саме так вона зазвичай вітає всіх членів королівської родини. Водночас, інтернет-спільнота дивується, чому досі ніхто не навчив прем'єрку робити це дещо елегантніше.

Раніше незграбними реверансами відзначалася герцогиня Йоркська Сара – матір принцес Євгенії та Беатріс і колишня дружина принца Ендрю. У неї не найкращі стосунки з королевою Єлизаветою II. Можливо, з цієї причини її реверанс на адресу королеви виглядає так комічно.

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Теги: #Тереза Мей#Велика Британія