Мей особисто очолила переговори про вихід Британії з Євросоюзу

Прем'єр Британії буде особисто вести переговори з ЄС, а міністр у справах "брекзиту" Домінік Рааб виступатиме в якості представника Мей.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей прийняла рішення особисто очолити переговори щодо виходу Великобританії з Євросоюзу ("брекзит").

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"Я очолю переговори з Європейським союзом, міністр у справах виходу з Європейського союзу [Домінік Рааб] виступатиме в якості мого представника», - йдеться в заяві прем'єра, передають Ведомости. Міністерство з "брекзиту" продовжить координувати всю підготовку до виходу з ЄС на рівні уряду, включаючи розробку сценаріїв і всеосяжної законодавчої бази, йдеться в заяві. Для цього міністерство набере нових співробітників і отримає частину персоналу секретаріату уряду.

На новині про те, що "брекзитом" займеться особисто Мей, курс фунта стерлінгів до долара виріс з 1,310 до 1,314.

Останнім часом у Великобританії не стихали розбіжності щодо умов виходу Великобританії з ЄС. Як повідомляв УНІАН, в цьому місяці через розбіжності з "брекзиту" уряд покинули міністр у справах виходу з ЄС Девід Девіс і глава МЗС Великобританії Борис Джонсон.

Після звільнення Девіса британські ЗМІ писали, що у нього були складні стосунки» з координатором ЄС на переговорах з Великобританією Мішелем Барньє, і у Великобританії сподіваються, що під керівництвом Раабе відносини покращаться.