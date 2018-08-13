Пес врятував кота від бійки і став зіркою мережі (відео)

Пост із собакою-миротворцем зібрав понад 115 тисяч репостів і майже 300 тисяч лайків.

Собака став зіркою мережі після того, як врятував кота від неминучої бійки.

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Відео опублікував користувач Twitter під ніком @m_yosry2012. На кадрах видно, як кіт в нашийнику з повідцем крадеться до іншого кота.

Судячи з усього, намічалася бійка, але сутичці запобіг ретривер: він схопив зубами повідець першого кота й силою відтяг його.

Раніше собака став зіркою інтернету після того, як викрав камеру власника й зняв свою втечу.