Пес врятував кота від бійки і став зіркою мережі (відео)

12:43, 13 серпня 2018
Курйози
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Відео опублікував користувач Twitter під ніком @m_yosry2012. На кадрах видно, як кіт в нашийнику з повідцем крадеться до іншого кота.

Судячи з усього, намічалася бійка, але сутичці запобіг ретривер: він схопив зубами повідець першого кота й силою відтяг його.

Раніше собака став зіркою інтернету після того, як викрав камеру власника й зняв свою втечу.

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Теги: #відео#кіт#собака