"Перевзули на ходу": Путін оконфузився зі зростом (фото)

На різних фото Путін спочатку нижчий за Назарбаєва, а потім раптово трохи вищим.

Президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом. Цього разу - на спільному фото з главою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.

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На це звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своїй Telegram-каналі. "Ще в 2014-му казахстанські джерела писали, що у них "за неофіційними даними, один зріст - 170 см". Проте на різних фото Путін спочатку нижчий за Назарбаєва, а потім раптово трохи вищий. Перевзули на ходу платформи?" - наголосив він.

Раніше зріст президента РФ Володимира Путіна укотре став приводом для глузувань. Так, на фото з президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович Путін виглядає вищим за неї, хоча насправді все навпаки.