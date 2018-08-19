Депутатка пропонує завести котів в Єлисейському палаці для боротьби з мишами

Миші і щурі є серйозною проблемою Парижа.

Французький депутат Аврора Берже пропонує запустити кішок в офіційну резиденцію президента Франції для боротьби з вторгненням мишей.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local.

Миші і щурі є серйозною проблемою Парижа, а в грудні минулого року французький уряд навіть дозволив завести кішок в деяких міністерствах.

Берже, яка є депутатом партії президента Франції, закликає зняти заборону для перебування кішок в Єлисейському палаці і в будівлі Національних зборів (парламенту).

"Нам потрібні коти в Єлисейському палаці. Деякі з нас наполягають на цьому, тому що там дуже багато мишей, як і в Національних зборах", - сказала вона.

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Нагадаємо, у березні в Єлисейському палаці, який є резиденцією президента Франції, з’явився курник.

Як відомо, минулого року Еммануель Макрон завів собаку на прізвисько Немо, продовживши традицію французьких президентів, які заводять "першу собаку" країни.

Макрон та його дружина розповіли, що купили собаку в притулку для тварин за 250 євро.

Кожен післявоєнний французький президент мав собаку. Більшість із них вибирали лабрадорів, хоча Шарль де Голль мав коргі - подарунок від королеви Великої Британії Єлизавети II.