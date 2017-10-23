Пес Макрона справив потребу в Єлисейському палаці під час офіційної зустрічі (відео)

12:31, 23 жовтня 2017
Курйози
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Гості Макрона поцікавилися, чи часто пес порушує протокол таким чином. Але президент запевнив, що зазвичай Немо поводиться значно стриманіше.

Собака Макрона під час офіційної зустрічі помочився на камін /

Лабрадор французького президента перервав зустріч Еммануеля Макрона, надзюривши в камін просто в Єлисейському палаці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Макрон брав чиновників, щоб обговорити з ними питання інвестицій. Раптом дворічний Немо підняв лапу на вишукану ліпнину, що не залишилося непоміченим. Гості Макрона, не стримуючи усмішки, запитали, чи часто пес порушує протокол таким чином. Але президент запевнив, що зазвичай Немо поводиться значно стриманіше.

Як повідомляв УНІАН, італійка через суд домоглася оплачуваної відпустки по догляду за собакою. Суд погодився з її аргументами і постановив виплатити жінці відпускні за сімейним або особистим обставинам.

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Теги: #пес Макрона#інцидент з псом Макрона