Меркель в Грузії заспівала з хором свою улюблену пісню (відео)
17:19, 24 серпня 2018Курйози
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Грузинський ансамбль «Швидкаца» виконав разом з Меркель її улюблену німецьку народну пісню Wir lieben die Sturme («Ми любимо бурю»).
Канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуває в Грузії, де її приймають з піснями та подарунками.
Грузинський ансамбль «Швидкаца» виконав разом з Меркель її улюблену німецьку народну пісню Wir lieben die Sturme («Ми любимо бурю»).
Запис виступу ансамбль опублікував на YouTube.
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