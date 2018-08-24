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Меркель в Грузії заспівала з хором свою улюблену пісню (відео)

17:19, 24 серпня 2018
Курйози
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Грузинський ансамбль «Швидкаца» виконав разом з Меркель її улюблену німецьку народну пісню Wir lieben die Sturme («Ми любимо бурю»).

Запис виступу ансамбль опублікував на YouTube.

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Теги: #Грузія#Меркель