Меркель в Грузії заспівала з хором свою улюблену пісню (відео)

Грузинський ансамбль «Швидкаца» виконав разом з Меркель її улюблену німецьку народну пісню Wir lieben die Sturme («Ми любимо бурю»).

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуває в Грузії, де її приймають з піснями та подарунками. Грузинський ансамбль «Швидкаца» виконав разом з Меркель її улюблену німецьку народну пісню Wir lieben die Sturme («Ми любимо бурю»). Запис виступу ансамбль опублікував на YouTube.

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