Фото Трампа та Меркель на саміті G7 стало мемом
Фотографія федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа на саміті G7 була перетворена користувачами Twitter на мем.
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Фото, на якому Меркель дивиться на Трампа, що сидить перед нею в оточенні інших світових лідерів і посадових осіб, була 9 червня опублікована в Twitter прес-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом. На фотографії відзнято також радника Трампа Джона Болтона і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.
Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoixpic.twitter.com/5GiGF6zTHr— Steffen Seibert (@RegSprecher) 9 червня 2018 р.
Користувачі Twitter почали активно обговорювати фото в коментарях, чимало коментарів містять критику Трампа.
Там же почали публікувати «фотожаби» на основі фотографії: сцену, зокрема, порівнювали з класикою світового живопису і перетворювали на епізод з "Гри престолів".
When Art History comes for you. pic.twitter.com/kCeq9nLqiy— Cameron Bailey (@cameron_tiff) 10 червня 2018 р.
9 червня 2018 р.
One moment, a room and four completely different perspectives. #G7— Vanessa Silva (@vanessasilva) 10 червня 2018 р.
1 - by Merkel's team 🇩🇪
2 - by Macron's team 🇫🇷
3 - by Conte's team 🇮🇹
4 - by Trump's s team 🇺🇸 pic.twitter.com/sYh8rGAob4
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту лідерів G7 через заяв, зроблених прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його прес-конференції. Канадський прем'єр у своєму виступі піддав Вашингтон критиці, зокрема, за введення мит на ввезення сталі і алюмінію.