Фото Трампа та Меркель на саміті G7 стало мемом

13:42, 11 червня 2018
Курйози
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У соцмережах зробили вірусним фото Трампа та Меркель з G7 / Twitter - Steffen Seibert

Фотографія федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа на саміті G7 була перетворена користувачами Twitter на мем.

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Фото, на якому Меркель дивиться на Трампа, що сидить перед нею в оточенні інших світових лідерів і посадових осіб, була 9 червня опублікована в Twitter прес-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом. На фотографії відзнято також радника Трампа Джона Болтона і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Користувачі Twitter почали активно обговорювати фото в коментарях, чимало коментарів містять критику Трампа.

Там же почали публікувати «фотожаби» на основі фотографії: сцену, зокрема, порівнювали з класикою світового живопису і перетворювали на епізод з "Гри престолів".

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту лідерів G7 через заяв, зроблених прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його прес-конференції. Канадський прем'єр у своєму виступі піддав Вашингтон критиці, зокрема, за введення мит на ввезення сталі і алюмінію.

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Теги: #Трамп#Меркель#Велика сімка#меми