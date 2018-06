Фото Трампа та Меркель на саміті G7 стало мемом

Фотографія федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа на саміті G7 була перетворена користувачами Twitter на мем.

Фото, на якому Меркель дивиться на Трампа, що сидить перед нею в оточенні інших світових лідерів і посадових осіб, була 9 червня опублікована в Twitter прес-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом. На фотографії відзнято також радника Трампа Джона Болтона і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Користувачі Twitter почали активно обговорювати фото в коментарях, чимало коментарів містять критику Трампа.

Там же почали публікувати «фотожаби» на основі фотографії: сцену, зокрема, порівнювали з класикою світового живопису і перетворювали на епізод з "Гри престолів".

When Art History comes for you. pic.twitter.com/kCeq9nLqiy

One moment, a room and four completely different perspectives. #G7



1 - by Merkel's team 🇩🇪

2 - by Macron's team 🇫🇷

3 - by Conte's team 🇮🇹

4 - by Trump's s team 🇺🇸 pic.twitter.com/sYh8rGAob4