"Танці зламаного робота": незграбні рухи британської прем’єрки розсмішили мережу (відео)
09:47, 29 серпня 2018Курйози
3609 0
Повторювати рухи за юними танцюристами у глави уряду виходило не дуже вдало, що і розсмішило користувачів мережі.
Серед користувачів були й такі, що похвалили Мей за розкутість / скріншот відео ТСН
Користувачі мережі висміяли танці британського прем’єр-міністра Терези Мей.
Читайте такожГотування і серіали: Мей розповіла про свої захоплення після «найнапруженішої роботи в світі»
Як йдеться в сюжеті ТСН, британський прем'єр станцювала з африканськими дітьми. Глава уряду пустилася у танок під час зустрічі зі школярами Кейптауна, де вона перебувала з офіційним візитом.
Повторювати рухи за юними танцюристами у глави уряду виходило не дуже вдало, що і розсмішило юзерів. Хтось критикував Мей і просив вибачення у ПАР, інші ж подякували урядовиці за гарний настрій та похвалили за розкутість.
Користувачі Мережі висміяли танці Терези Мей
Як повідомляв УНІАН, нещодавно з Мей у мережі кепкували після незграбного реверансу перед принцом Вільямом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter