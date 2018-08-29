"Танці зламаного робота": незграбні рухи британської прем’єрки розсмішили мережу (відео)

Повторювати рухи за юними танцюристами у глави уряду виходило не дуже вдало, що і розсмішило користувачів мережі.

Користувачі мережі висміяли танці британського прем’єр-міністра Терези Мей.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, британський прем'єр станцювала з африканськими дітьми. Глава уряду пустилася у танок під час зустрічі зі школярами Кейптауна, де вона перебувала з офіційним візитом.

Повторювати рухи за юними танцюристами у глави уряду виходило не дуже вдало, що і розсмішило юзерів. Хтось критикував Мей і просив вибачення у ПАР, інші ж подякували урядовиці за гарний настрій та похвалили за розкутість.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно з Мей у мережі кепкували після незграбного реверансу перед принцом Вільямом.