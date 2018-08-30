На Тернопільщині судитимуть одруженого чоловіка за підробку паспорта заради весілля з іншою

Чоловік взяв паспорт свого друга та просто переклеїв у ньому фото, а потім використав підроблений документ при поданні заяви про шлюб з тернополянкою.

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який підробив паспорт, аби одружитись із ще однією жінкою, не розлучаючись з попередньою.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що житель сусідньої області взяв у друга паспорт, не вказавши цілі його використання. Вклеївши у нього своє фото, він використав підроблений документ при поданні заяви про шлюб із тернополянкою та при реєстрації самого шлюбу у листопаді 2016 року .

Через деякий час, коли жінка вирішила розлучитись, виявилось, що вона фактично одружена не зі своїм чоловіком, а з його другом, який теж не підозрював, що вже у шлюбі. Мотиви свого вчинку шахрай пояснив, що одружувався, не розірвавши попереднього шлюбу.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого документа) завершено. Учора Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чоловіка, який підробив документ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Тернополі затримали нетверезого 38-річного водія, який все життя їздив без прав.