У Тернополі затримали нетверезого 38-річного водія, який все життя їздив без прав (фото)
У Тернополі затримали нетверезого 38-річного водія, який зізнався, що все життя їздив без водійських прав.
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, автомобіль ВАЗ-2103 поліцейські зупинили учора ввечері на вул. Острозького у зв’язку з порушенням правил.
Щойно водій вийшов з автомобіля, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Коли ж інспектори попросили пред’явити документи, виявилося, що водійських прав у нього не було, лише паспорт та реєстраційний документ на транспортний засіб.
Чоловік зізнався, що ніколи не навчався у автошколі і водійських прав ніколи не мав.
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Перевірка на алкотестері виявила 2,71 проміле алкоголю в крові водія.
У присутності двох понятих інспектори патрульної поліції склали протоколи за керування автомобілем в стані сп’яніння, за порушення ПДР та постанову за керування без відповідних документів.
Автомобіль забрано на штрафмайданчик.