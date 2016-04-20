У Тернополі затримали нетверезого 38-річного водія, який все життя їздив без прав (фото)

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, автомобіль ВАЗ-2103 поліцейські зупинили учора ввечері на вул. Острозького у зв’язку з порушенням правил.

Щойно водій вийшов з автомобіля, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Коли ж інспектори попросили пред’явити документи, виявилося, що водійських прав у нього не було, лише паспорт та реєстраційний документ на транспортний засіб.

Чоловік зізнався, що ніколи не навчався у автошколі і водійських прав ніколи не мав.

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Перевірка на алкотестері виявила 2,71 проміле алкоголю в крові водія.

У присутності двох понятих інспектори патрульної поліції склали протоколи за керування автомобілем в стані сп’яніння, за порушення ПДР та постанову за керування без відповідних документів.

Автомобіль забрано на штрафмайданчик.