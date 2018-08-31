Повторила на біс: прем'єрка Британії знову незграбно станцювала у Африці (відео)

Раніше Інтернет підірвало відео з Південної Африки, де Тереза Мей станцювала разом зі школярами - той танок спричинив бурхливу реакцію.

Прем'єрка Великої Британії Тереза Мей знову станцювала.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, прем'єрка Британії Тереза Мей, попри критику за попередній танець, станцювала знову. Під час візиту до кенійської столиці Найробі вона поспілкувалася, зокрема, з місцевими скаутами, за одним з яких і повторила рухи.

Раніше Інтернет підірвало відео з Південної Африки, де Тереза Мей станцювала разом зі школярами. Той танок спричинив бурхливу реакцію. Дехто з користувачів за незграбність охрестив прем’єрку «зламаним роботом», тоді як інші похвалили політика за розкутість.