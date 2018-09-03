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Ловила момент: мережу розсмішила дівчина в Одесі у відвертому купальнику (фото)

13:01, 03 вересня 2018
Курйози
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Дівчина постала на тлі цікавого напису / фото facebook.com/radiosad

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Український журналіст Сергій Осадчук зобразив дівчину в Одесі у дуже відвертому купальнику й виклав фото на своїй сторінці у Facebook. Так, героїня кадру стоїть на тлі напису "Життя - це мить. Живи".

Фотографія дуже сподобалася користувачам мережі.

Як повідомляв УНІАН, в Борисполі Київської області дівчина роздяглася догола прямо у відділенні одного з українських банків.

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Теги: #Одеса#фото