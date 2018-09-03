Ловила момент: мережу розсмішила дівчина в Одесі у відвертому купальнику (фото)
13:01, 03 вересня 2018Курйози
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За словами журналіста, фото з дівчиною - з глибоким сенсом.
Дівчина постала на тлі цікавого напису / фото facebook.com/radiosad
Для деяких купальний сезон триває, незважаючи на те, що за вікном - календарна осінь.
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Український журналіст Сергій Осадчук зобразив дівчину в Одесі у дуже відвертому купальнику й виклав фото на своїй сторінці у Facebook. Так, героїня кадру стоїть на тлі напису "Життя - це мить. Живи".
Фотографія дуже сподобалася користувачам мережі.
Як повідомляв УНІАН, в Борисполі Київської області дівчина роздяглася догола прямо у відділенні одного з українських банків.
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