Ловила момент: мережу розсмішила дівчина в Одесі у відвертому купальнику (фото)

За словами журналіста, фото з дівчиною - з глибоким сенсом.

Для деяких купальний сезон триває, незважаючи на те, що за вікном - календарна осінь.

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Український журналіст Сергій Осадчук зобразив дівчину в Одесі у дуже відвертому купальнику й виклав фото на своїй сторінці у Facebook. Так, героїня кадру стоїть на тлі напису "Життя - це мить. Живи".

Фотографія дуже сподобалася користувачам мережі.

Як повідомляв УНІАН, в Борисполі Київської області дівчина роздяглася догола прямо у відділенні одного з українських банків.