Під Києвом відвідувачка банку роздяглася догола (відео 18+)

У Борисполі клієнтка одного з банків шокувала відвідувачів неадекватною поведінкою. Вона викрикувала дивні фрази з нецензурною лексикою та бігала відділенням.

У Борисполі дівчина роздяглася догола просто у відділенні одного з українських банків. Читайте такожУ США відправлене однокласнику голе селфі дійшло до суду і звинувачень у порнографії Відео на YouTube-каналі опублікували очевидці інциденту. На кадрах дівчина в купальнику вимагає у співробітників банку повернути їй картку. Після того, як у банку увімкнули сигналізацію, дівчина почала танцювати. УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика! 18+ Раніше відома венесуельська телеведуча Юві Палларес, яка дуже любить вести свої шоу оголеною (настільки, що навіть веде рубрику «Оголюючи новини»), знову роздяглася у прямому ефірі.

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