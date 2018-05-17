Під Києвом відвідувачка банку роздяглася догола (відео 18+)

15:43, 17 травня 2018
Курйози
28115 0
Дівчина шокувала відвідувачів банку / Скріншот

Читайте такожУ США відправлене однокласнику голе селфі дійшло до суду і звинувачень у порнографії

Відео на YouTube-каналі опублікували очевидці інциденту. На кадрах дівчина в купальнику вимагає у співробітників банку повернути їй картку.

Після того, як у банку увімкнули сигналізацію, дівчина почала танцювати.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика! 18+

Раніше відома венесуельська телеведуча Юві Палларес, яка дуже любить вести свої шоу оголеною (настільки, що навіть веде рубрику «Оголюючи новини»), знову роздяглася у прямому ефірі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #банк