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У Мелітополі дитячий майданчик встановили на кладовищі (фото)

16:35, 03 вересня 2018
Курйози
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В міській  раді Мелітополя, яка встановила майданчик, наразі ніяк не коментують ситуацію / соцмережі

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

соцмережі

За словами мелітопольців, дитячий майданчик з гірками та каруселями встановили минулої суботи, до Дня знань, проте він межує з кладовищем, яке навіть не огороджене парканом, а могили знаходяться буквально в п’яти метрах від «гральної зони».

В міській  раді Мелітополя, яка встановила майданчик, наразі ніяк не коментують ситуацію.

соцмережі

Як повідомляв УНІАН, у російському Омську дитячий майданчик огородили від людей парканом із колючим дротом.

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Теги: #діти#кладовище