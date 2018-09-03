У Мелітополі дитячий майданчик встановили на кладовищі (фото)
16:35, 03 вересня 2018Курйози
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Майданчик встановили до Дня знань, проте він межує з кладовищем, яке навіть не огороджене парканом, а могили знаходяться буквально в п’яти метрах від «гральної зони».
В міській раді Мелітополя, яка встановила майданчик, наразі ніяк не коментують ситуацію / соцмережі
У Мелітополі Запорізької області встановили дитячий майданчик на межі з кладовищем.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.
соцмережі
За словами мелітопольців, дитячий майданчик з гірками та каруселями встановили минулої суботи, до Дня знань, проте він межує з кладовищем, яке навіть не огороджене парканом, а могили знаходяться буквально в п’яти метрах від «гральної зони».
В міській раді Мелітополя, яка встановила майданчик, наразі ніяк не коментують ситуацію.
соцмережі
Як повідомляв УНІАН, у російському Омську дитячий майданчик огородили від людей парканом із колючим дротом.
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