У Мелітополі дитячий майданчик встановили на кладовищі (фото)

Майданчик встановили до Дня знань, проте він межує з кладовищем, яке навіть не огороджене парканом, а могили знаходяться буквально в п’яти метрах від «гральної зони».

У Мелітополі Запорізької області встановили дитячий майданчик на межі з кладовищем.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

За словами мелітопольців, дитячий майданчик з гірками та каруселями встановили минулої суботи, до Дня знань, проте він межує з кладовищем, яке навіть не огороджене парканом, а могили знаходяться буквально в п’яти метрах від «гральної зони».

В міській раді Мелітополя, яка встановила майданчик, наразі ніяк не коментують ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, у російському Омську дитячий майданчик огородили від людей парканом із колючим дротом.