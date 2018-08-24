"В'язниця суворого режиму": в Омську дитячий майданчик огородили парканом з колючим дротом, омичі схвалюють

Багато омичів обурилися тим, що дітям доводиться грати за колючим дротом і назвали майданчик "дитячої в'язницею", але знайшлося й не мало захисників ідеї.

У російському Омську дитячий майданчик огородили від людей парканом із колючим дротом.

Фото ділянки, що належить приватному дитячому садку, опублікували в пабліку "Омськ Live" на сторінці в одній з соцмереж.

"Атракціон дитячий майданчик суворого режиму. Звикай змолоду", - йдеться у коментарі до публікації.

Багато користувачів обурилися тим, що дітям доводиться грати за колючим дротом і назвали майданчик "дитячої в'язницею".

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Але інші городяни схвалюють таку ідею: вони вважають колючий дріт єдиним способом захистити майданчик від вандалів.

"Щось усі такі ранимі, типу дитина за колючкою. А як всі майданчики машинами пороскотували, так не думали про дітей. Принаймні за цією колючкою діти не будуть колупаться в битому склі і собачому лайні. Зліше вони від колючки не стануть. Нам повинно бути соромно, тому що це не дітей, а нас огородили від дітей колючкою", - написав користувач Ігор Сергєєв.

"Це майданчик приватного дитячого садка на Завертяєва, знаходиться на відстані від самого дитячого саду. Якщо цей паркан не поставити, за ніч від майданчика не залишиться нічого", - уточнила в коментарях під фотографією Юлія Самуйленко.

"Постів немає, наглядачів з іграшковими автоматами немає, ліхтарів, собак і шнирів немає. Значить це захист периметра від вандалів, пивняків і собак. Діти можуть бути в безпеці", - написав Сергій Калиновський.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Новосибірській області Росії депутат Олександр Лисіков спиляв гойдалки на одному з дитячих майданчиків селища Краснообськ і встановив їх в садовому товаристві.