Легендарний обмін поглядами Обами та Путіна потрапив до списку найкращих роликів Coub 2014 року (відео)
19:08, 22 грудня 2014Курйози
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Рейтинг Coub будувався за кількістю лайків, отриманих від користувачів.
Обама та Путін зустрілися поглядами / coub.com
Сервіс закільцьованих відео Coub обрав найкращі ролики 2014 року, до яких потрапив легендарний обмін поглядами президента США Барака Обами та президента РФ Володимира Путіна під час заходів з відзначення 70-ї річниці висадки учасників антигітлерівської коаліції у Нормандії 6 червня цього року.
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Це була перша особиста розмова глав двох держав з моменту початку захоплення проросійськими бойовиками сходу України. Бесіда була неформальною і тривала всього 10-15 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, найпопулярнішою у 2014 році виявилася пародія на «Матрицю», яка набрала 22 тисячі лайків.
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