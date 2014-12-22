Легендарний обмін поглядами Обами та Путіна потрапив до списку найкращих роликів Coub 2014 року (відео)

Сервіс закільцьованих відео Coub обрав найкращі ролики 2014 року, до яких потрапив легендарний обмін поглядами президента США Барака Обами та президента РФ Володимира Путіна під час заходів з відзначення 70-ї річниці висадки учасників антигітлерівської коаліції у Нормандії 6 червня цього року.

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Це була перша особиста розмова глав двох держав з моменту початку захоплення проросійськими бойовиками сходу України. Бесіда була неформальною і тривала всього 10-15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, найпопулярнішою у 2014 році виявилася пародія на «Матрицю», яка набрала 22 тисячі лайків.