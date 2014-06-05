Путін на заходах у Нормандії буде сидіти неподалік від Порошенка – президент Франції

Про це у четвер на прес-конференції в Брюсселі по завершенню саміту «Великої сімки» повідомив президент Франції Франсуа Олланд, передає власний кореспондент УНІАН.

„Я запросив обраного президентом Порошенка відразу після того, як він виграв вибори. Я хотів, щоб він був у Франції, тому що він представляє український народ. Він буде в Нормандії з президентом Путіним. Президент Путін знає, що він буде сидіти близько з обраним президентом України”, - сказав він.

Олланд підтвердив, що під час перебування у Франції президента Путіна, він матиме з ним двосторонню зустріч у Парижі, під час якої будуть обговорюватися як двосторонні відносини, так і криза в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко 6 червня здійснить візит до Франції на запрошення Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди відзначення 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році у Нормандії.

На ці заходи до Нормандії запрошено і Путіна.