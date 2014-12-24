У Гонконзі авто, що перевозило гроші, потрапило в ДТП: перехожі встигли підібрати з дороги $4,5 млн

Поліція Гонконгу просить жителів повернути банкноти, які вони підібрали на дорозі після аварії машини, що перевозила 525 мільйона гонконзьких доларів (68 млн доларів США), повідомляє BBC.

Аварія сталася на одній з головних вулиць Гонконгу, в результаті ДТП купюри, що знаходилися в машині, розсипалися по дорозі.

За словами очевидців, десятки людей кинулися підбирати гроші: вони складали їх собі в кишені і сумки, встигнувши залишити місце пригоди до приїзду поліції.

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Всього перехожі забрали близько 35 млн гонконгських доларів (4,5 млн доларів США). Поліції вдалося повернути трохи більше половини втраченої суми.

Як попередили правоохоронні органи, випадки відмови повернути гроші будуть розглядатися як "дуже серйозний злочин".